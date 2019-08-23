نجحت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث وزارة الداخلية في مداهمة وكر لترويج المخدرات بمدينه العبور، تديره مسجلة خطرهاربة قامت بالهجرة من منطقة كوم السمن بالمثلث الذهبي في شبين القناطر.

واستقرت المتهمة في مدينة العبور للابتعاد عن الملاحقات الأمنية وخاصة بعد القبض على زوجها وحبسه لاتهامه في 3 قضايا مخدرات كما أنها المتهمة تنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة في مجال الإتجار بمخدر "الهيروين" وقد سبق حبس واتهام شقيقتيها في العديد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة.

وداهمت القوات وكر المتهمة في العبور و القي القبض عليها وبصحبتها أحد المسجلين خطر و بحوزتهم 3 كيلو هيروين ومبلغ مالي 430 ألف جنيه و4 هواتف محمولة و4 ميزان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات أكدتها التحريات قد وردت للعميد وائل نبيل رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام ربة منزل وعاطل بإدارة وكر لترويج الهيروين بمدينة العبور وبعرض المعلومات على اللواء طارق عجيز مدير الأمن، جرى التنسيق مع مباحث الوزارة.

وعلى الفور قامت قوة كبيرة من أجهزة الأمن قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، ومداهمة وكر المتهمة بمدينة العبور.

وبمواجة المتهمة ومساعدها بالمضبوطات أقروا بحيازتهما لها بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار وتولت النيابة التحقيق.