ضبطت إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، نصف كيلو هيروين، بحوزة عاطلين، قبل ترويجها في مدينة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا بقيام كلا من (عبدالله ر. ع.- 25 عاما- عاطل) وشهرته "كتكوت"، و(أحمد س. م.- 25 عاما- عاطل)، مقيمان بمساكن الإيواء، وسبق اتهامهما قي قضايا إتجار بالمخدرات، بالاشتراك فيما بينهما وتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمخدرات، خاصة مخدر الهيروين.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال تواجدهما بمنزل الأول وبحوزتهما كميات كبيرة من جوهر الهيروين، عبارة عن 18 قطعة حجرية خام لجوهر الهيروين المخدر، و137 لفافة ورقية تحوي جوهر الهيروين المخدر، وزنت جميعها نصف كيلو جرام، كما تم ضبط ميزان حساس ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد الإتجار.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 18224جنح قسم المنيا.