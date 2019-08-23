وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لضبط الأسعار والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية المعروضة ومكافحة الغش الغذائي، وتكثيف المرور على المصانع بنطاق المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة تموين دمنهور، حملتين علي الأسواق والمصانع المخالفة، أسفرتا عن ضبط مصنعين دون سجل صناعي، يستخدمان مواد أولية مجهولة المصدر، وضبط بالمصنع الأول (20 طن ملح طعام و4 أطنان عسل أسود و3أطنان سمسم مستورد و6أطنان حلاوة طحينية و300 كجم سكر و6 براميل ليسين صويا ألماني و200 كجم وعدة آلاف من الكراتين والصفائح والعلب الفارغة)، كما ضبط بالمصنع الثاني (مليون و١٠١ ألف قطعة حلويات و24 ألف قطعة لبان و500 كجم عسل جلوكوز و125كرتونة × 12كيس زبدة وعدد 5 أنبوبة غاز منزلية وعدة آلاف من فوارغ الكراتين والبرطمانات والعلب والإستيكر) .

كما تم ضبط مصنع منظفات غير مرخص وبدون سجل صناعي، وتم التحفظ علي 1000كجم صابون سائل، كما تم ضبط مصنع ألبان غير مرخص وبدون سجل صناعي والتحفظ علي 20 طن ملح طعام مجهول المصدر ومتغير الصفات الطبيعية.

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، حملة للمرور على المخابز بالتنسيق مع إدارة التموين بالمركز، وذلك عقب تلقيهم شكاوى عدداً من الأهالي ضد أصحاب المخابز، وقام أعضاء الحملة بالمرور على 3مخابز، وتم تحرير محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بنسبة تتراوح من 27 جرام للرغيف الواحد، وتصرف في شكائر دقيق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة وإرسال التقارير لمديرية التموين.