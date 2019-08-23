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٨٤ ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم المرحلة الثالثة لـ"تنسيق الثانوية"

٨٤ ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم المرحلة الثالثة لـ"تنسيق الثانوية"

"ماكرون" لـ"أردوغان": أوروبا لن تتهاون مع "عمليات قبرص"

"ماكرون" لـ"أردوغان": أوروبا لن تتهاون مع "عمليات قبرص"

مصطفى بكري عن مسجل خطر قتل 4 مسنات: "ظاهرة جديدة على المجتمع"

مصطفى بكري عن مسجل خطر قتل 4 مسنات: "ظاهرة جديدة على المجتمع"

خبراء عن خفض "البريد" للفائدة: من الممكن حدوث تراجع طفيف لحركة الإيداع

خبراء عن خفض "البريد" للفائدة: من الممكن حدوث تراجع طفيف لحركة الإيداع

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