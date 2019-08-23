قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تعيينه في منصبه الجديد بمثابة مهمة وطنية وأنه سيبدأ في مباشرة عمله بدءً من الأحد المقبل من مقر المجلس.

وفي أول تصريح صحفي له، أضاف فرج لـ"الوطن"، أنه لم يطلع بعد على الملفات التي سيباشرها، قائلا: "سأذهب إلى مقر المجلس الأحد المقبل، ولم أطلع على الملفات، عندما أصل هناك سأعرف الملف الذي سأبدأ به"، وحول ما إذا كان سيباشر عمله من مكتب الأمين العام السابق أحمد سليم قال: "لم يتحدد بعد مكان مباشرة عملي".

وبخصوص تفاصيل تقديمه استقالته من منصبه السابق كوكيل للهيئة الوطنية للصحافة قال أمين عام الأعلى للإعلام: "الهيئة عقدت جلسة الخميس الماضي وأشادوا بي وعبروا عن أنهم كانوا يتمنون استمراري في العمل بالهيئة الوطنية للصحافة لكنهم قالوا إن منصب أمين عام الأعلى للإعلام مهمة وطنية وأن الكل يفخر بأن وكيل الهيئة يقوم بهذه المهمة".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر الأربعاء الماضي إعفاء أحمد سليم من منصبه كأمين عام للمجلس على خلفية القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية صباح الثلاثاء لاتهامه بتلقى رشوة في أمور تخص مهام عمله، وقرر المجلس اختيار الدكتور عصام فرج أمينا عاما جديدا، خلفا له، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية التي تتعلق باستقالته من منصبه بالهيئة الوطنية للصحافة.

ويعد فرج ثاني أمين عام في تاريخ المجلس الذي أنشئ في أبريل 2017، بعد أحمد سليم الذي تم تعيينه في مايو من ذات العام.