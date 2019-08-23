"ماكرون" لـ"أردوغان": أوروبا لن تتهاون مع "عمليات قبرص"

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون «إن فرنسا والاتحاد الأوروبى لن يتهاونا حيال تصرفات تركيا غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص». وأعرب «ماكرون»، مساء أمس ، خلال لقائه رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس فى «باريس»، عن تضامن فرنسا مع اليونان وقبرص حيال الأفعال التركية غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأكد «ماكرون»، فى تصريحات صحفية نقلت وكالة الأنباء القبرصية جانباً منها، أن اليونان تواجه زيادة فى التحديات فى منطقة شرق البحر المتوسط بسبب تصرفات تركيا، فيما ندد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأول، بالعقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبى على «أنقرة»، ووعد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس حكومة ما تسمى «قبرص التركية»، بمواصلة التنقيب فى هذه المنطقة.

ورغم مزاعمه بالدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك، اعترف «أردوغان»، خلال المؤتمر، بما تعانيه تركيا من عزلة فى ملف الغاز، حيث قال إنه «لا يمكن إقامة أى مشروع يتجاهل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية شرقى البحر المتوسط».

وكان «الاتحاد الأوروبى» أقر، منتصف يوليو الماضى، سلسلة من الإجراءات السياسية والمالية فى إطار فرض عقوبات على تركيا لمواصلتها أعمال التنقيب بشكل غير شرعى فى المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات الأوروبية. وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية لشبكة «سى إن إن»، أمس، إن بلاده سحبت نهائياً وبشكل رسمى آخر عرض للحصول على نظام الدفاع الجوى الأمريكى باتريوت.

مذكرة اعتقال تركية لـ34 عسكرياً من القوات الجوية و52 مدنياً بتهمة الانتماء لجماعة "جولن"

وأصدر المدعى العام فى تركيا، أمس، مذكرة اعتقال بحق 34 عسكرياً من القوات الجوية و52 مدنياً من العاملين فى القطاع التعليمى بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، التى تتهمها أنقرة بالمسئولية عن محاولة انقلاب 2016.