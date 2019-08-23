قررت نيابة روض الفرح حبس تشكيل عصابى من 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة، وسرقة سائق «أوبر»، وتبين من تحقيقات النيابة أن المجنى عليه أحمد محمود، 32 سنة، سائق، فوجئ، أثناء جلوسه داخل سيارته فى شارع شبرا، بقيام المتهمين باصطحابه داخل السيارة المشار إليها، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ 30 ألف جنيه.

وألقت المباحث القبض على المتهمين، وهم «بكر. ع»، موظف، وبحوزته جهاز لاسلكى ماركة «كينوود»، و«ياسر. ع»، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة النزهة، و«حمادة. ع»، موظف، سبق اتهامه فى 3 قضايا.

وفى سياق متصل، واجهت نيابة حوادث شرق القاهرة المتهم بقتل سائق «أوبر» فى مصر الجديدة بتحريات المباحث، التى أثبتت أنه نفّذ الجريمة بقصد سرقة الضحية، وتبين من تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة، أن المتهم طلب عبر تطبيق «أوبر» سائقاً لتوصيله إلى أحد الأماكن بمصر الجديدة، وفى أحد الشوارع الخالية من المترجلين، هدّده باستخدام «سكين» بحوزته، لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض وصرخ مستغيثاً، مما دفع المتهم لذبحه، ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأظهرت مناظرة النيابة إصابة المجنى عليه «هانى شاكر» بجرح ذبحى وعدة طعنات أودت بحياته، وتناثرت دماء الضحية فى الجزء الأمامى من السيارة. وقال هانى حنا، جار القتيل، إنه أصيب بالصدمة حين سمع خبر مقتله، حيث كان معروفاً بأخلاقه العالية. وأضاف «حنا» أن المجنى عليه تزوج منذ ما يقرب العام، وزوجته حامل فى مولودهما الأول، مؤكداً أن حادثة «هانى» ليست الأولى من نوعها لسائقى الشركة، التى يطالب سائقوها عبر «الجروبات» بحق زميلهم الراحل.