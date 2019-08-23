عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، تقريرا عن ميرنا فتحي إحدى محاربات السرطان.

وقالت ميرنا خلال التقرير: "كانت صدمة كبيرة جدًا لما عرفت إني مريضة سرطان، وأهلي مكنوش مبلغني لكن الدكتور اللي قالي على الخبر، وكانت صدمة كبيرة بالنسبالي إنه يبقى عندي سرطان في سن صغير".

وأشارت جيهان حمدي، والدة ميرنا إلى أن الأسرة راضية بقضاء الله، و"واجهنا المرض بكل قوة، وكل البيت كان يد واحدة، وبساعدها على مواجهة المرض، لأنها بتمر بمراحل صعبة جدا، في أيام العلاج وبحاول أوصلها إنها أقوى من المرض".

وأوضحت أن تعامل الأسرة معها لم يتغير، "هي طول عمرها متدلعة وزاد الدلع بعد المرض".