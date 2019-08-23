للأسبوع الثالث على التوالي، تستمر حرائق غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، التي تعرف باسم "رئة الأرض" حيث تبلغ مساحتها نحو 5.5 مليون كيلو متر مربع، وتنتج حوالي 20% من الأكسجين، في واحدة من الحرائق التي يعتبرها الكثيرون كارثة بيئية كبرى.

حرائق غابات الأمازون تعد استمرارًا لسلسلة الحرائق التي شهدتها الغابات في العديد من دول العالم خلال الشهر الأخير، والتي بدأت في فرنسا خلال الموجة الحارة التي أصابت البلاد، والتي تسببت في اشتعال حرائق الغابات بها، حيث اشتعلت النيران بحوالي 480 كيلو من الغابات في مقاطعة غارد جنوب فرنسا، فيما تم إجلاء 190 شخصا.

وفي روسيا، اندلعت حرائق هائلة في غابات سيبيريا مطلع شهر أغسطس الجاري، أدت لالتهام حوالي 30 ألف كيلو متر من الغابات، استخدمت السلطات الروسية في إطفائها طائرات من طراز "إيليوشن إيل-76" ومروحيات من طراز "مي-8"، والتي نفذت عشرات الطلعات وأسقطت آلاف الأطنان من الماء على الغابات التى اجتاحتها النيران، وفقًا لما نقتله وكالة أنباء "تاس"، عن وزارة الدفاع الروسية.

وفي اليونان، دمرت حرائق الغابات مناطق واسعة بجزيرة "وابية"، وأخلت السلطات عدة قرى، قبل أن تمتد الحرائق إلى العاصمة أثينا وجزيرة "زاكينثوس" غرب البلاد، وطلبت الحكومة اليونانية مساعدة من الدول الأوروبية في إطفاء الحرائق.

حرائق الغابات خلال الشهر الأخير وصلت إلى إسبانيا، حيث انتشرت الحرائق في جزيرة "كناريا الكبرى" بجزر الكناري، بعدما بدأت قرب بلدة "تيخيدا"، ثم بدأ في الانتشار في عدة اتجاهات، ما أدى لإجلاء حوالي 8 آلاف شخص من السكان.

وشاركت 16 طائرة وأكثر من 700 رجل إطفاء في جهود السيطرة على النيران التي وصلت ألسنتها إلى ارتفاع 50 مترا، والتهمت النيران أكثر من 34 كيلو متر من الأراضي بمنطقة جبلية بوسط الجزيرة ولم تصل إلى الساحل المزدحم بالسائحين، وفقًا للمتحدثة باسم سلطات الطوارئ في المنطقة.