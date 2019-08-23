ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الملامح العامة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قانون رقم 17 لسنة 2019، وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة على النحو التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.

- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

- تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.