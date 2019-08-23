يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، المعروفة إعلاميًا بـ"G7"، في مدينة بياريتز الفرنسية جنوب غرب فرنسا، السبت، على مدى ثلاثة أيام من الفترة 24 إلى 26 أغسطس الحالي.

وتشكِّل قمة الدول السبع حدثًا أساسيًا خلال فترة الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع، حيث وضعت فرنسا مكافحة أوجه انعدام المساواة بمحور المناقشات، ويناقش الأعضاء خلال هذه القمة عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي.

ويرى خبراء أن القمة هي فرصة لتعميق العلاقات وعقد لقاءات مع الدول الكبرى، كما أنها تساعد في اطلاع مصر على الخطط المستقبلية للاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات.

السفير رخا: فرصة لتعميق العلاقات وعقد لقاءات مع الدول الكبرى

السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية السابق، قال إن مصر مدعوة للقمة بصفتين، الأولى لأنه من حق الدولة المضيفة أن تدعو عددا من الدول ترى أنها تمتلك فرصا استثمارية تتماشى مع الشروط الدولية، والثانية هي رئاسة مصر للقمة الأفريقية، ويتم دعوة رؤساء المجموعات الإقليمية للتعبير عن وجهة نظرهم.

وأضاف رخا لـ"الوطن"، أن هذه القمة تُعد فرصة لمصر للتباحث بشأن العلاقات المصرية- الفرنسية، وتعمق العلاقات في كل مجالات التعاون المختلفة، موضحا أن القمة تُعد أيضا فرصة للالتقاء برؤساء الدول الكبرى ومناقشة فرص استثمارية وتعاون مشترك بين مصر والدول الكبرى.

وتابع أن على هامش هذه القمة سيتم عقد عدة لقاءات مع الدول الكبرى لمناقشة عدة قضايا من بينها الأزمة الليبية واليمنية، وبحث التوترات في الخليج، وكلها ملفات مرتبطة بها مصر بصفة كبيرة، بالإضافة إلى بحث مسألة الإرهاب لما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في محاربته.

الإدريسي: القمة تساعد في اطلاع مصر على الخطط المستقبلية للاقتصاد العالمي

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن حضور مصر هذه القمة سيساعد على اطلاع مصر على الخطط المستقبلية على التوجهات الاقتصادية للدول الكبرى في العالم، موضحا أن دول مجموعة الـ"G7"، تساهم بـ40% من الناتج العالمي، و60% من التجارة العالمية.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن المشاركة في هذه القمة ستساعد مصر على التعرف على عدد من الملفات المهمة من بينها العملة الإلكترونية التي تنوي شركة "فيسبوك" إصدارها، وملف التجارة الإلكترونية الذي يعد أحد الملفات المهمة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تواجد مصر سيساعدها في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها، موضحا أنه سيكون سبيلا لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والدول الصناعية الكبرى.

وتابع أن بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي، فبحضور الرئيس السيسي لهذا الاجتماع يمكنه جذب استثمارات للقارة الأفريقية وعرض فرص الاستثمار بها.