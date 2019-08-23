تصدر الفنان مصطفى قمر تريند "تويتر" بعد طرح أغنيته الجديدة "نفس السيناريو" على قناته الرسمية على يوتيوب.

ولاقت الأغنية استحسان المغردين على تويتر، حيث علق حساب يحمل اسم نهى عبدالله: "مبسوطة برجوعك فكرتني بأيام وذكريات جميلة الأغاني رائعة مبروك الألبوم دايما في تقدم ونجاح".

وكتب حساب يحمل اسم بوسي علاء: "وهم بجد أنا مش عارفة أقولك إيه على الأغنية دي".

وقال حساب يحمل اسم إسماعيل: "فنان عالمي وأسطورة فنية مصرية، شكرا يا مصطفى ياقمر على المزيكا والكلمات والألحان، من أجمل ألبومات 2019، ألف مبروك ياعالمي".

الأغنية من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد العدل، توزيع عادل حقي، صولوهات: وتريات يحيى الموجي، جيتارات شريف فهمي، وميكساج هاني محروس.