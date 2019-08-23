بعد منعها من ممارسة أي نشاط إعلامي.. ريهام سعيد: حسبي الله ونعم الوكيل

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين بمنعها من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا التي تقدمها على قناة الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

ونشرت ريهام، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت معلقة عليه: "حسبي الله و نعم الوكيل، توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوي من أي حد إنك السميع العليم".

كما قررت النقابة أيضًا، عقب اجتماعها الطارئ مساء اليوم، إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد بخصوص ممارسة نشاط إعلامي بالمخالفة لقواعد القيد في النقابة.

وقالت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا، وحيث إنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة، كما أنها غير حاصلة على تصريحات مزاولة المهنة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.