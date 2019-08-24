لقى مواطن مصرعه، متأثرا بالاختناق، نتيجة اندلاع حريق داخل صيدلية بكفرالدوار في البحيرة، مساء أمس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارا باندلاع حريق بصيدلية الدكتور "ت.ال" بموقف الميزانة بكفرالدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط مباحث كفرالدوار، إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن وفاة "ال ا ع" والد صاحب الصيدلية الذي كان بداخلها وقت اندلاع الحريق، ويجري ضباط المباحث، تحرياته لتحديد سبب الحريق، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.