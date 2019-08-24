أزمات عديدة أثارتها الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامجها "صبايا الخير" والذي يعرض على قناة الحياة، وكان آخر هذه الأزمات ما أثير حول حلقة تحدثت فيها عن أصحاب الأوزان الزائدة.

وسخرت ريهام سعيد قائلة إن "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر، ومنظرك بيكون مش حلو وانتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، ما أثار استياء الكثيرين من راود مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا الذين شنوا هجوما عليها.

وترتب على هذا التصريح إيقاف البرنامج، حيث أكدت شبكة قنوات الحياة، في بيان أنها تحترم جميع مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

بناء على ذلك منع مجلس نقابة الإعلاميين ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا التي تقدمها على قناة الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

مرات توقف فيها برنامج ريهام سعيد

ولم يكن هذا الإيقاف هو الأول الذي تعرضت له الإعلامية ريهام سعيد، حيث توقف برنامج ريهام سعيد في فبراير 2018، بقرار من قناة النهار، بعد قرار المحامي العام الأول للنيابات بحبس ريهام سعيد والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها "صبايا الخير"، المُذاع على قناة النهار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام عدد من مساعديها بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تلفزيونية.

وانتهى الأمر بحل الخلافات بين ريهام سعيد وقناة "النهار"، وإنهاء التعاقد بين الطرفين، شريطة عدم الظهور إعلامياً على قناة "النهار" مرة أخرى.

واتخذت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف برنامج "صبايا الخير"، في عام 2017، بسبب تجاوز وقع بحلقة منه استضافت خلالها ريهام سيدة متزوجة وعشيقها وعرضا قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل، واعتبرت النقابة هذا استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري بما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، لذا قررت النقابة وقفها لمدة 3 أشهر.

وفي عام 2015، أثارت "فتاة المول" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تهديد سعيد في برنامجها سمية طارق الفتاة المعروفة إعلامياً بـ"فتاة المول" ونشر صور سرقتها من جوال الأخيرة، صدامات بين سعيد والعديد من الإعلاميين مثل إيمان الحصري ووائل الإبراشي، كما ساد الاستياء بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين استنكروا فعل "سعيد" عبر تدشين هاتاج "ماتت_ريهام_سعيد".

أستاذ إعلام عن سخرية ريهام سعيد: مخاطبة لا تليق لجمهور عام

وعلق الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، قائلا إن ما قالته الإعلامية ريهام سعيد بحق أصحاب الوزن الزائد يعد مخاطبة لا تليق لجمهور عام، موضحا أنه يتوجب على أي إعلامي أن يكون حريصا عند مخاطبة الجمهور العام.

وأضاف العالم لـ"الوطن"، أنه لا يجب ولا يصح أن يتناول الإعلامي الصفات الشخصية للمواطنين، ولا يتحدث عنها سواء بالسلب أو الإيجاب، موضحا أنه يخاطب الجمهور العام والذي يتطلب التعامل معه عدم التميز أو التحقير لأي شخص وفقا لصفاته الشخصية أو الطائفية أو الجغرافية.