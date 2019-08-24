تستقبل قمة "السبع الكبرى".. بيارتيز مدينة ريفية تحولت إلى قبلة للسياح

تستعد مدينة بيارتيز في جنوب فرنسا لاستقبال أعمال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى خلال ساعات قليلة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستناقش العديد من المشكلات والقضايا العالمية والدولية، من إيران إلى ملف التجارة مرورا ببريكست، انتهاءً بحرائق غابات الأمازون التي فرضت نفسها على جدول أعمال القمة كقضية طارئة.

موقع وتاريخ المدينة

مدينة بيارتيز التي تستقبل القمة للعام الجاري، وتتجه إليها أنظار العالم لمدة ثلاثة أيام، تقع على ساحل المحيط الأطلسي في جنوب غرب فرنسا، في قسم إقليم الباسك الفرنسي على مسافة قصيرة من الحدود الإسبانية، وفي القرن الثاني عشر، كانت بيارتيز وجهة لتجار صيد الحيتان، ليبيعوا بضاعتهم على الشواطئ، التي كان يقصدها الأغنياء والأثرياء بغرض الاستشفاء والعلاج.

لم تشتهر مدينة بياريتز التي كانت مجرد مدينة ريفية إلا مع حلول القرن الـ18 عندما وصلت إليها الملكة يوجين زوجة نابليون الثالث، التي كان لها الفضل في بناء العديد من الحدائق والقصور الإمبراطورية بالمدينة، ولعل أشهرها ذلك القصر الضخم الذي كانت تسكنه هي وحاشيتها، يتوسط الساحل الغربي للجزيرة، والذي تم تحويله فيما بعد إلى فندق فخم يحمل اسم "فندق القصر".

شواطئ المدينة

تمتلك بياريتز بساحلها الكبير سلسلة من أجمل الشواطئ في أوروبا، وهو ما زادها الجزيرة شهرة عالمية يشار، حيث يقصدها السياح من كلّ مكان في فرنسا وأوروبا بأسرها، أبرزها وأكثرها شعبية شاطئ "ميرامار"، والشاطئ الكبير "جراند بلاج" القريب من مركز المدينة الرئيسي، وشاطئ "ساحل الباسك" المعروف بمياهه الكريستالية، ورماله البيضاء الناعمة.

تمتلك المدينة العديد من المزارات السياحية أبرزها، ميناء الصيادين القديم "لو فيو بور" الذي يعود تاريخ وجوده لعام 1870، ومنارة "بياريتز لايت هاوس" التي يعود تاريخ بنائها لعام 1834، والموجودة قبالة البحر اللازوردي، بارتفاع يصل إلى حوالي 45 متراً عن سطح الأرض.

معالم سياحية ومتاحف ومزارات

ومن أهم المعالم السياحية في المدينة "روشيه دو لافيارج"، أو صخرة العذراء، التي يعلوها تمثال للعذراء مريم، وهو من أشهر معالم المدينة، وتقول إحدى الأساطير إن بعض الحيتان التي استخرجت من المياه بعد محاصرتهم من قبل إحدى العواصف، ظهر لهم ضوء إلهي أعادهم مرة أخرى إلى المياه، ومن ثم تم إنشاء هذا التمثال في تلك المنطقة عام 1865.

تمتلك بيارتيز كذلك العديد من المتاحف الشهيرة مثل المتحف التاريخي بالمدينة، متحف اسياتيكا، الذي يعرض العديد من الأعمال الآسيوية من الصين والهند وجبال الهيمالايا، ومتحف دى لامير، ويعرض تاريخ صيد الحيتان في مدينة بياريتز.