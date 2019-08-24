حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة من استخدام السجائر الإلكترونية.

وقال بدران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن التعرض للسجائر الإلكترونية أسواء بكثير من السجائر العادية نظرًا للتعرض للسموم التي تخرج منها بشكل أكبر مشيرًا أن المراهقين يظنوا أنها أقل سٌمية وخطرًا.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن السجائر الإلكترونية تزيد نسبة الالتهابات التنفسية والرئوية ناصحًا الشباب بالبعد عن التدخين النمطي والغير نمطي.