قررت نيابة مركز نجع حمادي، دفن جثتي معلم وابنته غرقا في نهر النيل أمام شركة سكر نجع حمادي شمال قنا.

وكشفت تحريات مباحث مركز نجع حمادي، أنه أثناء سير المعلم وبصحبته ابنته على شاطئ نهر النيل قبالة شركة السكر والتكرير بمدينة نجع حمادي، إذ حاولت ابنته النزول لمياه النهر رغم عدم إجادتها للسباحة، ولكن انزلقت قدميها بداخل النهر واستنجدت بوالدها لكي ينقذها، واستجاب ونزل المياه دون معرفته بالسباحة فجرفتهما المياه إلى العمق وغرقا سويًا.

على الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى نجع حمادى مساء أمس الجمعة.

كان اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع خالد عبد العظيم إبراهيم، 40 عاما، معلم، وابنته رحاب 15 عاماً، طالبة، بعد غرقهما، في نهر النيل أمام شركة السكر بنجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.