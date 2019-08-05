قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إن قوات الإنقاذ النهري بدأت عمليات البحث والتمشيط في المجرى المائي المقابل لمعهد الأورام الذي شهد محيطه انفجارا نتج عن تصادم عدد من السيارات، بحثا عن جثث ضحايا في المياه، والتأكد من وجود جثث من عدمه.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن قوات الحماية المدنية تقوم الآن بمعاينة مبنى معهد الأورام بالتنسيق مع لجنة هندسية للتأكد من سلامة المبنى من عدمه.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قالت إنه تم نقل 34 مريضا من معهد الأورام وتوزيعهم على مستشفيات معهد ناصر ودار السلام هرمل ومستشفى المنيرة العام، وذلك عقب حادث الانفجار المدوي الذي وقع بمحيط معهد الأورام في المنيل بالقاهرة.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحادث أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، بينهم 5 حالات حرجة، مشيرة إلى احتمالية وجود جثث في مياه النيل.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقومان بعملهما حاليا لاحتواء الأمر.