عاجل.. السيسي يصل فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، لمدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، حسبما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل.

قالت مؤسسة الرئاسة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا باعتباره رئيسا للإتحاد الأفريقي.

وأضافت الرئاسة، أن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدة موضوعات من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكدت الرئاسة على أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع جاءت تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.