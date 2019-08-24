أخبار ماتفوتكش: السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة "G7"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع

غادر القاهرة، فجر اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019 والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام.

فوائد سياسية واقتصادية تجنيها مصر من حضور قمة الدول السبع بفرنسا

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، المعروفة إعلاميًا بـ"G7"، في مدينة بياريتز الفرنسية جنوب غرب فرنسا، السبت، على مدى ثلاثة أيام من الفترة 24 إلى 26 أغسطس الحالي، وتشكِّل قمة الدول السبع حدثًا أساسيًا خلال فترة الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع، حيث وضعت فرنسا مكافحة أوجه انعدام المساواة بمحور المناقشات، ويناقش الأعضاء خلال هذه القمة عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، ويرى خبراء أن القمة هي فرصة لتعميق العلاقات وعقد لقاءات مع الدول الكبرى، كما أنها تساعد في اطلاع مصر على الخطط المستقبلية للاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات.

"ماكرون" لـ"أردوغان": أوروبا لن تتهاون مع "عمليات قبرص"

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون «إن فرنسا والاتحاد الأوروبى لن يتهاونا حيال تصرفات تركيا غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص». وأعرب «ماكرون»، مساء أمس ، خلال لقائه رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس فى «باريس»، عن تضامن فرنسا مع اليونان وقبرص حيال الأفعال التركية غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأكد «ماكرون»، فى تصريحات صحفية نقلت وكالة الأنباء القبرصية جانباً منها، أن اليونان تواجه زيادة فى التحديات فى منطقة شرق البحر المتوسط بسبب تصرفات تركيا، فيما ندد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأول، بالعقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبى على «أنقرة»، ووعد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس حكومة ما تسمى «قبرص التركية»، بمواصلة التنقيب فى هذه المنطقة.

القصة الكاملة لانفجار غرب رام الله ومقتل مجندة بجيش الاحتلال

قُتلت مجندة إسرائيلية، وأصيب اثنان آخران، ظهر أمس الجمعة، في انفجار وقع بالقرب من مستوطنة دوليف غرب رام الله، وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقتل المجندة الإسرائيلية وإصابة مستوطنين بجراح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت قد ألقيت في وقت سابق قرب نبع "عين بوبين" في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

فقر وجفاف وفيضانات.. 8 كوارث يمكن أن تحدث لو اختفت غابات الأمازون

يشهد العالم كارثة مدوية منذ أسابيع، إذ سجلت غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، رقماً قياسياً من الحرائق هذا العام، حيث قال المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (Inpe) إن بيانات الأقمار الصناعية الخاصة به أظهرت زيادة في الحرائق بنسبة 84% عن نفس الفترة من عام 2018، ولغابات الأمازون دور مؤثر في حياة ملايين الكائنات، بمن فيهم البشر، ولو استمرت هذه الحرائق بتلك الوتيرة المتسارعة فقد تختفي تلك الغابات في يوم من الأيام، ولن يكون هذا بعيدا.

والدة "معاق الشرقية": ذهبت لأتنازل عن القضية بعدما تلقيت تهديدات.. والنيابة رفضت

قالت والدة مصطفى حبيشي، الطفل المعاق صاحب الـ15 سنة، والذي تم الاعتداء عليه في "صالون حلاقة" بمشتول السوق، إنها علمت بأمر مقطع الفيديو الذي انتشر لابنها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أحد أقاربها، وأضافت والدة "حبيشي"، في تصريحات مع المحامي أحمد مهران، الذي تكفل بالدفاع عن الطفل، في مقطع فيديو نُشر عبر حسابه الشخصي، أن قوات الشرطة ألقت القبض على الجناة قبل أن تقوم هي بالإبلاغ عن الحادث، وعما أُثير بشأن تنازلها عن القضية نظير تلقي بعض المبالغ المالية، قالت والدة الضحية: "والله ما أخدت ولا شلن، مطلبتش حاجة ومش هتنازل ومش هقبل أي تصالح، جالنا تهديد من أهل العيال إنهم هيقتلوا الواد، ووكيل النيابة قال إننا مينفعش نتنازل بعد ما كنا عاوزين نتنازل بسبب التهديد".

شبكة قنوات الحياة توقف برنامج ريهام سعيد "صبايا الخير"

أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا، ويستمر الإيقاف إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، على أن يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر، وأكدت شبكة قنوات الحياة في بيان، أنها تحترم كافة مشاهديها، وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

التفاصيل الكاملة لغرق أب وابنته في نهر قنا: حاول إنقاذها فماتا معا

قررت نيابة مركز نجع حمادي، دفن جثتي معلم وابنته غرقا في نهر النيل أمام شركة سكر نجع حمادي شمال قنا، وكشفت تحريات مباحث مركز نجع حمادي، أنه أثناء سير المعلم وبصحبته ابنته على شاطئ نهر النيل قبالة شركة السكر والتكرير بمدينة نجع حمادي، إذ حاولت ابنته النزول لمياه النهر رغم عدم إجادتها للسباحة، ولكن انزلقت قدميها بداخل النهر واستنجدت بوالدها لكي ينقذها، واستجاب ونزل المياه دون معرفته بالسباحة فجرفتهما المياه إلى العمق وغرقا سويًا.

الحرارة أقصاها 42.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث من المنتظر أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وذلك أيام السبت والأحد والإثنين.

الأهلي يسحق اطلع بره بتسعة أهداف نظيفة

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق اطلع برة بتسعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز أهداف الأهلي صلاح محسن "هدفين"، حسين الشحات "هاتريك"، وأحمد فتحي وحمدي فتحي "هدفين" ومصطفى سيلم لاعب اطلع بره، بالخطأ في مرماه، في الدقائق 6 و19 و40 و45 و46 و62 و67 و81.