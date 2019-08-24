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ترامب يعرض على نظيره البرازيلي المساعدة في إخماد حرائق الأمازون

ترامب يعرض على نظيره البرازيلي المساعدة في إخماد حرائق الأمازون

سعر اليورو اليوم السبت 24-8-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم السبت 24-8-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-8-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-8-2019 في مصر

الذهب يرتفع 15 جنيها خلال يومين

الذهب يرتفع 15 جنيها خلال يومين

أخبار البنوك.. تفاصيل قرض تمويل الأطباء من "التعمير والإسكان"

أخبار البنوك.. تفاصيل قرض تمويل الأطباء من "التعمير والإسكان"

ارتفاع عدد الألمان المعتقلين في تركيا إلى 62 شخصا خلال 6 أشهر

ارتفاع عدد الألمان المعتقلين في تركيا إلى 62 شخصا خلال 6 أشهر

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أبرزهم دي كابريو ورونالدو.. مشاهير العالم يدعون لإنقاذ "رئة الأرض"

أبرزهم دي كابريو ورونالدو.. مشاهير العالم يدعون لإنقاذ "رئة الأرض"

بنك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

بنك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

قطع المياه عن 7 مناطق بالهرم لمدة 8 ساعات اليوم

قطع المياه عن 7 مناطق بالهرم لمدة 8 ساعات اليوم

غابات الأمازون تحترق..كيف يكافح السكان الأصليون من أجل البقاء؟

غابات الأمازون تحترق..كيف يكافح السكان الأصليون من أجل البقاء؟

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