اعتبر آسر حمدي، عضو غرفة التطوير العقاري، أن المدن الجديدة قاطرة التنمية والتطوير العقاري.

وقال "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمرك يهمنا"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، الذي يقدمه أحمد حمزة وسمر شبانة، إن الطلب على الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة تصدرت احتياجات العملاء بالمعارض العقارية، التي عٌقدت مؤخرًا، موضحا أن العاصمة الإدارية أصبحت رقم 1 في الطلب العقاري سواء للسكن أو الاستثمار.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة ستقدم ميزة جديدة لمنطقة الساحل الشمالي، وستجعل منطقة الساحل الشمالي تعمل طوال العام، مؤكدا أنها سترفع قيمة عقارات الساحل الشمالي.

ونصح عضو غرفة التطوير العقاري راغبي الاستثمار بشراء وحدات سكنية في العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستكون مخزن جيد للقيمة وشكل مضمون للاسثمار، نظرًا لتوقع أرتفاع أسعار العقارات بها.