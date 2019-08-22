نشرت صفحة "خريطة مشروعات مصر"، على موقع "يوتيوب"، فيديو يستعرض الظهور الأول لتصميم مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر.

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر.

- المونوريل وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة.

- يسير المونوريل على كمرة خرسانية معلقة.

-زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، ويستغرق 35 دقيقة لمسافة 35 كم.

- تبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالي مليون راكب يوميا.

- مونوريل العاصمة الإدارية يبدأ من مدينة نصر بمحافظة القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كم.

- مونوريل العاصمة الإدارية يربط مدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر مع خطوط مترو الأنفاق الثالث والرابع.

- يضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 22 محطة.

- المحطات التى يتضمنها المونوريل هي (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

- مونوريل مدينة 6 أكتوبر يبدأ من الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول حوالى 42 كم.

- يشمل مونوريل 6 أكتوبر 10 محطات على طول 35 كيلومترا من 6 أكتوبر، والشيخ زايد بالقاهرة عبر محور 26 يوليو، رابطًا مع الخط الثالث للمترو في محطة بولاق الدكرور بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث الجاري تنفيذها، وهي: "المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، جامع الحصري، محطة أكتوبر، ميدان جهينة، محطة زايد، هايبر، محطة طريق إسكندرية الصحراوي، المنصورية، محطة الطريق الدائري، جامعة الدول العربية".

ويتضمن العقد الممتد لـ30 سنة، بين وزارة النقل والمواصلات وشركة "بومباردييه"، تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، إضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة، كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لصالح منظومة السكك الحديد، فضلا عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية الواعدة في هذا المجال.