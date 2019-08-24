تستعرض "الوطن" سعر اليورو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وهي خدمة يومية تقدمها الوطن لقرائها:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.