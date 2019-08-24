وقع المعهد القومي للإدارة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- ممثلا عنه دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلا عنها دكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة، بشأن تدريب موظفي قسم الإرشاد الوظيفي بالمعهد على أساسيات التطوير المهني.

وقالت شريف إن هذه هي المرة الأولي التي يقوم فيها الجهاز الحكومي بإنشاء قسم خاص بالإرشاد الوظيفي من خلال المعهد القومي للإدارة، حيث يهدف هذا القسم إلى إعداد وتنمية مهارات الكوادر المهنية بالجهاز الإداري للدولة، بهدف الاستفادة من فرص التدريب ومنح الدراسات العليا التي ستسهم في رفع كفاءتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية بالجهاز الإداري.

وأضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم، والتي تساعد في تحسين الأداء، ما يعود بالنفع على تلك الجهات، وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري، مشيرة إلى أن كل تلك البرامج التدريبية تأتي في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بالتوسع في التدريب وبناء القدرات والاستثمار في العنصر البشري، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث جاءت برامج بناء القدرات والتدريب كمحور رئيس في خطة الإصلاح الإداري التي تتباها الدولة.

من جانبه قال أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الجامعة تسعد بالتعاون المشترك مع المعهد القومي للإدارة في تعزيز كفاءة موظفي قسم الإرشاد الوظيفي، مشيرًا إلى أن هذا يعد التعاون الثاني بين الجامعة والمعهد بعد مذكرة التعاون المشترك التي تم إبرامها في مايو الماضي مع قسم التعليم التنفيذي التابع لكلية إدارة الأعمال بالجامعة بهدف تدريب وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف حاتم أن التدريب وبناء قدرات موظفى قسم الإرشاد الوظيفي، يتم من خلال مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والذي تأسس عام 1991 كأول مركز جامعي للخدمات المهنية في الشرق الأوسط، ليعمل على إعداد وتمكين الطلاب والخريجين لقيادة حياتهم المهنية والتعليمية عن طريق تقديم خدمات مهنية شاملة لدعم جهودهم في الإعداد لسوق العمل والتقديم للدراسات العليا، مشيرًا إلى أن نشاط المركز امتد ليشارك بخبراته الفنية في مجال التوجيه المهني لتأثيث مراكز للتطوير المهني، وتنمية قدرات موظفي هذه المراكز بالجامعات الحكومية.