اُختيرت مدينة الغردقة كواحدة من أفضل 25 مدينة سياحية على مستوى العالم لعام 2019، وفقًا لتصنيف موقع trade advisor العالمي، حيث جاءت الغردقة في المركز الـ21 متفوقة على مدينتي سيدني الأسترالية وهونج كونج الصينية.

وقال الأستاذ عصام علي الخبير السياحي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، والإعلامية سمر نعيم، في برنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية ten، إن اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 مدينة سياحية يعتبر بمثابة شهادة دولية، وانعكاسا حقيقيا لحالة الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضاف أن اختيار مدينة الغردقة يعتبر رسالة مهمة حيث استعادت مصر مكانتها على خريطة السياحة العالمية، ويشير هذا الاختيار إلى قدرة مصر على استقطاب أسواق سياحية جديدة، موضحًا أن الألمانيين يحتلون النسبة الأكبر في التواجد بالغردقة.