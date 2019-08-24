شهد حرم الجامعة الألمانية ببرلين تنظيم برنامج دراسي متقدم في مجال تطوير المستحضرات الصيدلية لطلاب كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، شارك فيه عدد من طلاب الجامعة الذين حصلوا على منحة التميز الأكاديمي السنوية المقررة من الجامعة للعام الدراسي 2018-2019، نظير تفوقهم، و التي تتيح لهم فرصة السفر لألمانيا للتسجيل في أحد البرامج الدراسية، التي يتم الإعلان عنها سنوياً، أو الالتحاق بإحدى ورش العمل العلمية التدريبية.

ويأتي ذلك إيمانًا بالدور المحوري للعلم والتكنولوجيا كأداة فاعلة لبناء اقتصاد أساسه المعرفة، ووضعت الجامعة الألمانية بالقاهرة نصب عينيها البحث والابتكار في قلب استراتيجيتها، فهي تعده حجــر الزاويــة فــي مســيرة تنميــة المجتمعــات، لذا تسعى لتوفير الفرص الملائمة لطلابها للمشاركة في العديد من الفعاليات العلمية التي تعقد على المستويين المحلي والدولي للاحتكاك بالعالم الخارجي، والإطلاع على الثقافات الأخرى بغرض إكسابهم تجارب ومهارات جديدة تضاف لرصيد خبرتهم الذاتية.

وقال الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة ومقرر البرنامج الدراسي ببرلين، إن البرنامج ضمن مجموعة من الحلقات الدراسية وورش العمل في المجالات المختلفة المتعلقة بتطوير الأدوية، منها حقوق الملكية الفكرية للأدوية، اقتصاديات المنتجات الطبية، سلامة وأمان الأدوية في مراحل التطوير المختلفة، كيفية التقدم بملف دوائي للسلطات المعنية، كيفية القيام بتجارب سريرية بمراحلها المختلفة، والتوازن مابين المزايا والأخطار والتجارب السريرية لأدوية الأمراض النادرة.

وأضاف أنه شارك في تقديم هذا المحتوى العلمي المتطور للطلاب علماء وخبراء ذات صيت عالمي من هيئة الأدوية الأوروبية والمكتب الفيدرالي لسلامة الغذاء في ألمانيا، وإحدى شركات اقتصاديات المنتجات الطبية في برلين وجامعة برلين الحرة، وجامعة همبولت في برلين والقسم الإكلينيكي في مستشفى شاريته، وهي تعد أكبر جامعة للطب في ألمانيا.

وتابع أن البرنامج تضمن قيام الطلاب بزيارة ميدانية لمعهد ليبنيتز لعلوم الأدوية، للتعرف على أحدث الطرق الآلية التي تستوعب أختبار كميات كبيرة من الأدوية بواسطة الإنسان الآلي.

وأشار "عبادي" إلى أن البرنامج الدراسي شهد محاضرة للدكتور هورست فينك الذي قدم محاضرة للطلاب، معنونة بالتعاون ما بين الصناعة والدراسة الأكاديمية في مجال البحوث والتطوير، والفارق مابين البحث الأكاديمي والتطوير الصناعي.

وتوجت هذه المحاضرة بلقاء ثنائي جمع فيما بين الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، و الدكتور هورست الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة Beiersdorf الألمانية للأبحاث والتطوير، التي تعد أحد شركات المستحضرات الصيدلانية العالمية، فقام منصور بتعريف هورست بالمبادئ والأسس التي تنتهجها الجامعة في إدارتها بمقريها بالقاهرة أو برلين و ثمار إنجازتها الكثيرة التي تحققت في مسيرتها على الرغم من صغر عمرها، ولا سيما أنها تمثل 42% من التعليم العالي الألماني خارج حدود ألمانيا.