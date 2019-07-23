قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن الجامعة الألمانية بالقاهرة، ستقدم منحا مجانية بالكامل لأوائل الثانوية العامة بالفيوم، في إطار تنفيذ برنامجها لأوائل المحافظات، بهدف تكافؤ الفرص بين أقاليم الجمهورية.

وأضاف محافظ الفيوم، في بيان، اليوم، أن المنح ستكون بداية من رسوم التقدم للقبول وحتى الحصول على درجة البكالوريوس، كما تشمل السكن للمقيمين خارج القاهرة، ومصروف شهري والكتب والأدوات الدراسية، علما بأن لغة التدريس بالجامعة هي الإنجليزية.

وأوضح أن هذه المنح تكون في إحدى التخصصات، وهي "كلية الهندسة وتكنولوجيا الإعلام، وكلية الصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، وكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا الإدارة، وكلية العلوم التطبيقية والفنون (برامج التصميم)، وكلية الهندسة وعلوم المواد (برنامج الهندسة المدنية- وبرنامج الهندسة المعمارية).

ووفقا للبيان، فإن شروط المنحة كالتالي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون مسجلا في الصف الثالث الثانوي بإحدى المدارس المصرية الحكومية بالمحافظات للعام 2018/ 2019.

3- ألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة في سنوات سابقة.

4- أن يكون متميزا أكاديميا.

5- أن يكون من بين العشرة الأوائل على مستوى محافظته.

وتختار الجامعة، أفضل 2 من بين المتقدمين من كل محافظة، بناءً على مجموع الثانوية العامة، شريطة الآتي:

1- اجتياز اختبارات القبول بالجامعة.

2- اجتياز اختبار القدرات الخاصة بكلية العلوم التطبيقية والفنون، أو برنامج الهندسة المعمارية (في حالة اختيار الطلاب لهذه البرامج الدراسية).

3- اجتياز الاختبارات الخاصة بكلية الحقوق والدراسات القانونية (في حالة اختيار الكلية).

وحددت الجامعة، يوم 31 يوليو الجاري، آخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة واستيفاء الأوراق المطلوبة، وأنه على الراغبين في التقدم للمنحة، التواصل مع مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التابعة لها، لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة.