قال تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، إن أجهزة الحي أوقفت بناء مخالف، بشارع البحر الأعظم، مع مصادرة جميع مواد البناء منها "عربية حديد" بالكامل إضافة إلى أطنان أسمنت تخص شقيق نائب بالدائرة.

وأضاف رئيس حي جنوب الجيزة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحي أزال 10 حالات مخالفة بنطاق على مدار يومين، مؤكدًا إجراء جولات مفاجة لكشف المخالفات والتأكد من صاحبها للإفادة بأنه تقدم للتصالح في حال وجود مخالفة من عدمه.

ولفت إلى أن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة شدد بضرورة الضرب بيد من حديد لمواجهة أي حالات بناء مخالف، مشددًا على أنه لن يتم السماح ببناء أي "طوبة" في أي عقار مخالف.

وأوضح أن الحي استقبل 4 حالات فقط منذ فتح باب تلقي التقدم بطلبات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، مبينًا أن مدة التصالح التي حددها القانون هي 6 أشهر بدأت يوم 8 يوليو الماضي وتنتهى 8 يناير 2020.

وأشار رئيس حي جنوب الجيزة، إلى أن الحي يتلقى الطلبات طوال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتيسير على المواطنين، لافتا إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تم إقراره يعد فرصة مهمة يجب على أصحاب مخالفات البناء اقتنائها وسرعة التقدم للتصالح في مخالفاتهم قبل بدء حملات الإزالة الموسعة لتلك المخالفات والتي ستطال كل مخالفات البناء التي لم يتم التصالح عليها من المواطنين.