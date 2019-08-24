وافقت النمسا اليوم، وللمرة الأولى على عودة أطفال عناصر تنظيم داعش الإرهابي "من حاملى الجنسية النمساوية" إلى البلاد.

وقال بيتر جوشيلباور المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية اليوم، إن استعدادات مكثفة تجرى لعودة أطفال من سوريا.

مشيرا إلى أن ألمانيا سبقت فى هذا الشأن باستعادة أربعة أطفال لعناصر تحمل الجنسية الألمانية فى تنظيم داعش الألماني الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية وافقت على استعادة أطفال أحد عناصر داعش من النمساويين، وهما طفلان لامرأة يرجح أنها قتلت فى سوريا وكانت قد غادرت فيينا في عام 2014.

لافتا إلى أنه يتم التأكد من هوية ونسب الأطفال عن طريق اختبار الحمض النووي كما يجري استيفاء شروط الاسترجاع بحسب أحكام القضاء.

وذكر المتحدث أن الطفلين يبلغان من العمر عاما ونصف العام ويتمتعان بصحة جيدة، وتقترب إجراءات استلامهم من الاكتمال، وسيتم تسلمهم عن طريق السلطات الكردية فى شمال شرق سوريا.