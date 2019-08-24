قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن قادة دول مجموعة السبع عليهم أن يبذلوا مجهودا أكبر لإيجاد لغة مشتركة، لافتا إلى أن سياسة روسيا تجاه جيرانها تسببت في مشكلات وبصفة خاصة العدوان على أوكرانيا "فعندما ذهبنا لكندا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح إعادة دعوة روسيا لمجموعة السبع".

وأضاف توسك، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع بفرنسا، أنه عندما سيتم دعوة روسيا للمنضدة يجب أن يعرف الجميع أن الأسباب التي تم استبعاد روسيا من أجلها مازالت قائمة، وعندما تمت دعوة روسيا لمجموعة السبع للمرة الأولى كان يُعتقد أنها ستعمل على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن الأفضل أن ندعو أوكرانيا كضيف إلى الاجتماع القادم لمجموعة السبع.

وأكد توسك أن الاتحاد الأوروبي لديه "عروض حقيقية لأفريقيا وكذلك تنفيذ الالتزامات الاقتصادية والمالية وسوف نساهم بتقديم 150 مليون يورو، وسوف يتم زيادة هذا الرقم".

وأشار توسك إلى أنه سعيد بأن الاتحاد الأوروبي سيشارك بالأمور الخاصة بنهضة المرأة وكذلك في أفريقيا، وتمكين المرأة في أفريقيا، ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 85 مليون يورو لدعم المرأة، وكذلك يساهم الاتحاد الأوروبي في مبادرة لوضع نهاية للصراعات والعنف الجنسي.