أكد الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، التابع لجامعة القاهرة، زيادة قيمة التبرعات الواردة من شخصيات عامة أو مواطنين عن الـ23 مليون جنيه التي أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وتسلمها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن التبرعات الجديدة ستعلن من إدارة الجامعة في مرحلة لاحقة.

كان عدد من الشخصيات العامة والمواطنين أعلنوا تبرعهم لصالح المعهد القومي للأورام، عقب استهدافه في عملية إرهابية غادرة أول شهر أغسطس الجاري.

وبسؤال "أبو القاسم" عن تبرع النجم العالمي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، لمعهد الأورام من عدمه، قال إنه لا يعلم إذا كان تبرع أم لا، موضحاً أن اللاعب تواصل مع رئيس جامعة القاهرة عقب التفجير وليس معه.

"أبو القاسم": قائمة المتبرعين ستعلن من جامعة القاهرة.. ونعمل على محو آثار "الحادث الإرهابي"

وشدد عميد "القومي للأورام" على أن العمل يجرى بالمعهد على قدم وساق من قبل شركة المقاولين العرب، لمحو آثار "الحادث الإرهابي"، مشيراً إلى أن العمل يجرى بشكل طبيعي في غرف العمليات، والعيادات، وغرف حجز المرضى، والأشعة والتحاليل.

ولفت إلى أن إدارة المعهد، لم ترسل أي كشوف أو طلبات باحتياجات المعهد من أجهزة ومستلزمات لأي شخص أو جهة حتى الآن.