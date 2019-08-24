تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصحبته الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال تفقد مباني فرع الأكاديمية، أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن هناك استعدادات تُجرى حاليا لافتتاح كُليتين أمام الطلاب في شهر سبتمبر المقبل، ومبنى لإقامة الطلاب الوافدين به، بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد في الفصل الدراسي الأول.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه بحلول الفصل الدراسي الثاني سيكون هناك كليتين أخريين جاهزتين، ومبنى آخر لإقامة الطلاب يُضاف للمبنى الأول للعمل على استيعاب كل الطلاب الدارسين بفرع الأكاديمية، على أن يجرى افتتاح باقي المباني تباعا في 2020.