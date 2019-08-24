قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كلمة نظام التعليم الجديد تعود على رياض الأطفال في الأساس، الذي يعد مستقبل التعليم في مصر.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر الحديث عن مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية، أنه لا يوجد ما يسمى "ثانوية التابلت" أو "الثانوية التراكمية"، والأصح هو نظام التقييم المعدل، مشيرا إلى أنه سيتم بدء الدراسة في 40 مدرسة يابانية مع بداية العام الدراسي الجديد، وافتتاح المدارس الحكومية الدولية، وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

وأكد بناء بنوك أسئلة لطلاب الثانوية العامة، في المركز القومي لبناء المناهج، مضيفا أن هناك برامج لبناء الامتحانات وتصحيحها، وجرى توصيل 480 ألف امتحان إلكتروني يوميًا خلال امتحان الصف الأول الثانوي.