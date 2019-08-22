تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 22 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي يؤدون امتحان الدور الثاني

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي (علوم – رياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 25596 طالبا/ طالبة ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 42549 طالبا/ طالبة.

بدء مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول بمحمية وادي دجلة بالقاهرة

تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وبمشاركة الشباب والأطفال وفرق الكشافة، مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول بمحمية وادي دجلة بالقاهرة، ويشمل المهرجان تنظيم عدد من المسابقات الرياضية والثقافية والبيئية وتوزيع هدايا عينية على المشاركين.

شركة مصر للطيران تسير 25 لنقل الحجاج

تسير شركة مصر للطيران 25 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة لنقل 6300 حاجً بواقع 12 رحلة من جدة لنقل 2600 حاجً من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و13 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3700 حاج من حجاج تضامن القليوبية وبورسعيد والقاهرة والشرقية والمؤسسة وقرعة بورسعيد والبحيرة والإسكندرية والغرببة والدقهلية وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

فعاليات ورشة عمل بعنوان "رحلة إلى المريخ" للأطفال بمكتبة المستقبل

تنطلق بمكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة فعاليات ورشة عمل بعنوان "رحلة إلى المريخ"، تستهدف الأطفال من عمر 9 - 15 عاما وتتضمن مجموعة من الأنشطة تنمي لديهم مهارات التساؤل والبحث والاستكشاف.

حفل فرقة "كايرو ستيبس" الموسيقية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

تقدم فرقة "كايرو ستيبس" الموسيقية بمشاركة ضيفي الشرف المنشدين : علي الهلباوي، والشيخ إيهاب يونس، حفلا في الثامنة مساء على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة في الثامنة مساء مختارات من الأغاني العالمية، ويقدم فريق "ويف جاز باند" في التاسعة مساء مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية والغنائية العالمية التي تنتمي إلى قالب موسيقى الجاز، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.