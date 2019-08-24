تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة اليوم، من انتشال جثة مسن من ترعة الرياح التوفيقي بنطاق مركز إيتاي البارود، وتم نقلها لمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، بعثور الأهالي على غريق بترعة الرياح التوفيقي أمام قرية الخوالد التابعة لمركز إيتاي البارود، وانتقل النقيب هاني مرعي رئيس قسم الإنقاذ النهري، وبإشراف العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، وتم انتشال جثة صبحي سيد بركات 65 عاما، ومقيم بالجيزة.

وأكدت التحريات أنه أثناء قيامه بالصيد منذ 3 أيام انزلقت قدمه، ما أدى لغرقه، وظهر يرتدي كامل ملابسه وفي حالة تعفن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاي البارود، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.