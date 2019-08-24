قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بالاشتراك في أعمال عنف بمنطقة الطالبية بالهرم عام 2014، والانضمام لجماعة إرهابية، في إعادة محاكمته في القضية.

وشمل الحكم القضاء ببراءة 3 متهمين آخرين، من ذات الاتهامات، وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم خلال الفترة في يوم 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، واشتركوا في تظاهرة بغير إخطار الجهات المختصة، وحازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة، منها أتوبيس نقل عام، بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية للخطر.