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فصل عٌمال بشواطىء الإسكندرية لاستغلال الرواد وفرض إكراميات

فصل عٌمال بشواطىء الإسكندرية لاستغلال الرواد وفرض إكراميات

انطلاق قافلة المجلس المصري لأطباء من أجل السلام برأس سدر الجمعة

انطلاق قافلة المجلس المصري لأطباء من أجل السلام برأس سدر الجمعة

"التعليم": أداء امتحانات "أولى وتانية ثانوي" إلكترونيا العام المقبل

"التعليم": أداء امتحانات "أولى وتانية ثانوي" إلكترونيا العام المقبل

وزير التعليم لأولياء الأمور عن الدروس الخصوصية: "بلاش تضيعوا فلوسكم"

وزير التعليم لأولياء الأمور عن الدروس الخصوصية: "بلاش تضيعوا فلوسكم"

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