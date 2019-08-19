انتهت أول جلسة محاكمة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في وقت سابق اليوم، وتحدد السبت المقبل موعداً لعقد جلسة محاكمة أخرى. وشهدت الجلسة، الاستماع لأحد الشهود، وتأكيد الرئيس المعزول على أقواله السابقة.

ويواجه البشير تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان الرئيس السوداني المعزول البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، قد وصل إلى المحكمة، في الخرطوم حيث بدأت محاكمته، وفقا لما ذكرته لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان البشير وصل وسط حراسة عسكرية إلى معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة. وفي التفاصيل، علنا وعلى الهواء مباشرة ووسط إجراءات أمنية مشددة، استؤنفت جلسات محاكمة البشير في معهد التدريب القضائي شرقي العاصمة الخرطوم وفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير.

وكانت محاكمة البشير تأجلت من السبت إلى الاثنين تزامنا مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية ستنظر في الدعوى الجنائية ضده وفقاً لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد. حيث تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.