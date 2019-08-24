وزير التعليم لأولياء الأمور عن الدروس الخصوصية: "بلاش تضيعوا فلوسكم"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدفعة الأولى من المعلمين الذين سيجرى تدريبهم على المهارات التعليمية والتكنولوجية، ستبدأ تدريبها 14 سبتمبر ولمدة أسبوعين.

وناشد شوقي، خلال مؤتمر الحديث عن مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية ، أولياء الأمور بعدم حجز دروس خصوصية لأولادهم "بلاش تضيعوا فلوسكم"، مؤكدا أن الامتحانات ستكون إلكترونيا للقضاء على موروث الغش والتسريب.

وأكد شوقي أنهم يسعون لتقليل العنصر البشري في العملية الامتحانية تقليلا للأخطاء، مشيرا إلى أن نظام التصحيح سيكون جزءًا أساسيًا من التطوير، ولا توجد أي قدرة على اختراقه لتغيير الدرجات أو التلاعب فيها.