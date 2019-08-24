لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 3 آخرون، إثر انقلاب توك توك، اليوم، واصطدامه بسيارة نقل على طريق قرية عبد الوهاب آدم، بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بانقلاب "توك توك" أمام سيارة نقل على طريق قرية عبد الوهاب آدم، وأسفر الحادث عن وفاة "نعمة .ن .ب" 19 سنة، وإصابة "مبروكة .ن .ب" 20 سنة، بكدمات فى الوجه والقدم اليسرى، و"هالة .ن .ب" 16 سنة، بكدمات فى الوجه، و"مصطفى .ن .م" 22 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى غرب النوبارية ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى للعلاج.