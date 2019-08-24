أصيب 11 شخصًا بكدمات وجروح وسحجات واشتباه كسور، اليوم، إثر وقوع حادثي سير منفصلين على الطريقين الصحراوي والزراعي، بنطاق مركزي وادي النطرون ودمنهور بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي عند الكيلو 84، أسفل كوبري الخطاطبة اتجاه الإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون المركزي للعلاج.

كما تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور، باصطدام سيارة نقل بعمود إنارة على الطريق الزراعي، عند نزلة كوبري دمنهور اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه في كسور، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي للعلاج.

وحرر محضران بالحادثين وجارٍ العرض على النيابة العامة.