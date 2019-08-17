لقي شخص وزوجته مصرعهما وأصيب طفليهما، اليوم، إثر انقلاب سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها على طريق المطار الحربي بمركز بدر في البحيرة.

وجرى نقل الجثتين والطفلين المصابين، إلى مستشفى وادي النطرون.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة بدر، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق المطار الحربي بدائرة المركز.

انتقل الرائد محمد معوض زايد رئيس مباحث مركز شرطة بدر، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق المطار قيادة "صلاح. أ"، 39 سنة، وبصحبته زوجته، 40 سنة، وطفليه "أحمد"، 12 سنة، و"محمد"، 10 سنوات، وتبين وصول الأب إلى مستشفى وادي النطرون، جثة هامدة، فيما أصيبت الأم بكدمات نزيفية في المخ وكسور في الضلوع، وفارقت الحياة متأثرة بجراحها.

وأصيب الطفلان بجروح وكدمات وسحجات بالغة بأنحاء الجسد، وكسر مضاعف في الفخذ الأيمن، وتلقيا العلاج اللازم ويخضعان للملاحظة بالمستشفى، وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.