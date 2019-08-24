تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مليون و200 ألف قرص دواء منتهي الصلاحية في مخزنين بمنطقة حلوان، قبل أن يجري تعديل بيانات إنتاجها وإعادة استخدامها بالبيع للصيدليات والمواطنين.

وألقت قوات الأمن، القبض على 6 متهمين بينهم أشقاء جمعوا تلك الأدوية، وعملوا على إعادة بياناتها وتبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها حيازة كل أحمد . ر 32، محاسب، وشقيقيه إسلام ومحمد، ومحمد . ص . م سن 36، مهندس ميكانيكا، ومحمد . س . أ، مندوب بشركة اتصالات، ومحمد . س .ع، 37 سنة، كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية داخل مخزنين ملك المتهم الأول كائنان بإحدى العقارات بعرب غنيم، بقصد إعادة بيعها للصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، جرى استهداف المخزنين بمأمورية بالاشتراك مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أسفرت عن ضبطهم وعُثر بداخلهما على 1,200,000 مليون قرص من الأدوية مختلفة الأنواع جميعها منتهية الصلاحية وغير مصرح بتخزينها بالأماكن غير المرخصة، و5 أكلاشيهات بأسماء صيدليات مختلفة مقلدين و6 هواتف محمولة مختلفة الأنواع تحتوي محادثات بين المتهمين وأصحاب الصيدليات، ومندوبين شركات الأدوية.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتلاعب بتواريخ الإنتاج والصلاحية، وإعادة تعبئتها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة باستخدام الأكلاشيهات المضبوطة بحوزتهم.

جارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.