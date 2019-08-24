أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، انتظام سير إجراءات إدخال طلاب المرحلة الثالثة لرغباتهم عبر مكتب تنسيق الجامعة دون أية شكاوى.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة تيسير أي عقبات أمام الطلاب أثناء عملية التسجيل والرد على جميع استفسارتهم وتهيئة المناخ الملائم لتسجيل الرغبات، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأشار الدكتور محمد شقيدف مدير مكتب تنسيق الجامعة، إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم، ويستمر حتى الساعة الـ7 من مساء الأربعاء 28 أغسطس الجاري.

وأعلن أن مكتب تنسيق الجامعة استقبل اليوم 62 طالبا وطالبة سجلوا إلكترونيا، بينما سجل 88 طالب وطالبة يدويا داخل مكتب التنسيق بالجامعة.