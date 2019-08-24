أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن استكمال العمل في تنفيذ حملة الإزالات على الأراضي الزراعية للمتقاعسين عن سداد حق الدولة بدءا من قرية "الشركة 8"، وحتى منطقة "النقب" بعدد 15 حالة بجملة مساحة 176 فدانا، تضمنت الإزالة الفورية لحالة تعدي حديثة على مساحة 30 فدانا.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن قرارات الإزالة جاء ضمن موجة الإزالات لغير الجادين في سداد رسوم التقنين، مناشدا المواطنين سرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم طبقا للتوقيتات المحددة لهم، وذلك تفاديا لتنفيذ قرارات الإزالة ضدهم.