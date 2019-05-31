قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جري تخصيص 31.5 ألف فدان بزمام المركز، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى محافظة الوادي الجديد.

وأضاف الطماوي، أنه بناء على توجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، جرى إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالرفع المساحي للأراضي المخصصة لتنفيذ المبادرة، في قري: "الكويت – فلسطين - صنعاء"، موضحًا أن المركز خصص 10 آلاف فدان بقرية الكويت، 1000 فدان بقرية فلسطين، 10 آلاف فدان شرق السكك الحديدية بقرية فلسطين، و10 آلاف فدان بقرية صنعاء، 5000 فدان، بقرية الكويت، لصالح الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري، وجرى بالفعل عمل كروكي للموقع وإرساله لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة لبدء أعمال التسليم والاستصلاح.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في شهر يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون نخلة على أرض الوادي الجديد.