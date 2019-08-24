بريطانيا ترسل سفينة حربية إضافية إلى مياه الخليج لحماية السفن التجارية

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"الصناعات": مصر تكتفي ذاتيا من الأرز لأول مرة منذ 10 سنوات

"الصناعات": مصر تكتفي ذاتيا من الأرز لأول مرة منذ 10 سنوات

فولكس فاجن: نسعى لبيع مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025

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