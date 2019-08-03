فيديو.. إيران تهدد بتخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب واشنطن

هددت إيران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، بتنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي في الظروف الراهنة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

ووفقا للتقرير، اتخذت إيران خطوتين لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردًا على انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران.

وقال ظريف: "ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الاتفاق بشكل كامل إذن فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل الخاص بالاتفاق".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات بعد أن قالت الإدارة الأميركية إن الصفقة ستمكن طهران من إنتاج سلاح نووي في غضون بضع سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ومسؤولون أمريكيون آخرون قد قالوا إن اختبار إيران المستمر للصواريخ الباليستية ينتهك روح الاتفاق النووي، حيث إنه يمكّن طهران من استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية.