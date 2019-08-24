أعلنت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة، تنفيذ برنامج ندوات موسعة في مجال تدوير مخلفات قش الأرز موسم 2019 بمراكز المحافظة، بالاشتراك مع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، تحت رعاية المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة، وإشراف المهندس ناجي السيد حسن مدير عام الزراعة.

ويتضمن برنامج الندوات، دمنهور الأحد 25/8/2019، إيتاي البارود 26/8/2019، المحمودية 27/8/2019، أبو حمص 28/8/2019، شبراخيت 29/8/2019، الدلنجات 1/9/2019، كوم حمادة 2/9/2019، أبو المطامير وجناكليس 3/9/2019، كفر الدوار 4/9/2019، الرحمانية 5/9/2019، ادكو ورشيد 8/9/2019.

وتستهدف الندوات تعريف المزارعين بمخاطر حرق قش الأرز وطرق الاستفادة منه وتحويله إلى كومات علف للحيوان وسماد للتربة، باعتباره ثروة قومية مهدرة، وأن هناك العديد من الطرق التي تمكن من الاستفادة من قش الأرز بدلًا من حرقه، لذلك يجب الاستفادة منه بتحويله إلى أسمدة عضوية أو أعلاف غير تقليدية أو طاقة نظيفة، ما يساعد في تحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث، وتحسين الوضع الاقتصادي والبيئي.