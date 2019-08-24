تقدم "extra news" بثا مباشرا لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القادة المشاركين في قمة الدول السبع.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع.

وقالت مؤسسة الرئاسة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا باعتباره رئيسا للاتحاد الأفريقي.

وأضافت الرئاسة أن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدة موضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكدت الرئاسة أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة الدول السبع جاءت تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.