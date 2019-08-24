رئيس الوزراء البريطاني يعد بتنفيذ بريكست سواء باتفاق مع بروكسل أو لا

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت بتنفيذ الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق مع بروكسل أو بدونه، مع حلول المهلة النهائية في 31 أكتوبر المقبل.

وقال جونسون في بيان صادر عن مكتبه أوردته قناة سكاي نيوز البريطانية، إن "هؤلاء الذين يتوقعون أن تعاني بريطانيا من التراجع الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية ما إن تشق طريقها بمفردها مخطئون إلى حد كبير".

وأضاف أن "بعض الناس يشككون في القرار الديمقراطي الذي اتخذه هذا البلد، إذ يخشون أن ننسحب من هذا العالم، وأقول لهؤلاء الناس: أنتم مخطئون بشكل كبير، بريطانيا لن تحجم عن تلك المسئوليات الخاصة التي تترافق مع كونها عمودا من أعمدة النظام العالمي وأحد مهندسيه، سنبقى في قلب التحالفات في جميع أرجاء العالم".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ببناء بريطانيا "عالمية تتطلع إلى الخارج" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي كانت عضوا فيه لمدة تزيد على الـ40 عاما، مشيرا إلى أن رسالته إلى قمة تجمع أقوى الاقتصادات في العالم هي أن بريطانيا التي يقودها ستكون عالمية وتتطلع إلى الخارج ودولة واثقة من نفسها.

وسيعقد جونسون خلال القمة، محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، وكذا مجموعة من القادة الآخرين.